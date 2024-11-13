مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - زينة.. تصدرت الفنانة زينة، تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت رسالة غريبة عبر حسابها على «إنستغرام».

الفنانة زينة

شاركت الفنانة زينة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية الستوري، وعلقت قائلة: «أنا عمالة أصرف وابعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا هتحبس مش بهزر».

آخر أعمال الفنانة زينة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم بنات الباشا وتدور أحداث الفيلم حول عشر سيدات يعملن في مركز تجميل في طنطا، في سياق درامي يعكس تجاربهن ومشاعرهن المختلفة، وتبدأ القصة قبيل التفجير الذي استهدف كنيسة مار جرجس عام 2017، وتكشف الأحداث عن تأثير تلك الحادثة على حياة كل منهن.

أبطال فيلم بنات الباشا

بطولة زينة وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وأحمد مجدي وسوسن بدر وعن رواية نورا ناجي وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإنتاج صفي الدين محمود وإخراج محمد جمال العدل.

مسلسل العتاولة 2

وفي نفس السياق، تشارك الفنانة زينة في الماراثون الرمضاني القادم 2025، ويشاركها في البطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.