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مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - زينة.. تصدرت الفنانة زينة، تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت رسالة غريبة عبر حسابها على «إنستغرام».

الفنانة زينة

شاركت الفنانة زينة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية الستوري، وعلقت قائلة: «أنا عمالة أصرف وابعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا هتحبس مش بهزر».

الفنانة زينة

آخر أعمال الفنانة زينة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم بنات الباشا وتدور أحداث الفيلم حول عشر سيدات يعملن في مركز تجميل في طنطا، في سياق درامي يعكس تجاربهن ومشاعرهن المختلفة، وتبدأ القصة قبيل التفجير الذي استهدف كنيسة مار جرجس عام 2017، وتكشف الأحداث عن تأثير تلك الحادثة على حياة كل منهن.

زينة

أبطال فيلم بنات الباشا

بطولة زينة وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وأحمد مجدي وسوسن بدر وعن رواية نورا ناجي وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإنتاج صفي الدين محمود وإخراج محمد جمال العدل.

زينة

مسلسل العتاولة 2

وفي نفس السياق، تشارك الفنانة زينة في الماراثون الرمضاني القادم 2025، ويشاركها في البطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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