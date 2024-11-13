مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - تبدأ اليوم فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 45، برئاسة الفنان حسين فهمي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسرى نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قد قررت اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة في افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.