بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - حددت نيابة القاهرة الجديدة، جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى اتهام المطرب عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.

وقال عمرو دياب في التحقيقات: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب التصوير معي، ويتعدى عليَّ فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف، مشددًا أن الضربة كانت بسيطة.

قصة صفعة عمرو دياب لشاب

وخلال السطور التالية ترصد كلمتك، تفاصيل القصة الكاملة لواقعة صفع عمرو دياب لمعجب:

بدأت القصة في 7 يونيو الماضي عندما أحيا عمرو دياب حفل زفاف ابنة منتج شهير في أحد الفنادق الكبرى، وخلال الحفل، تفاجأ الهضبة بوجود شاب يسعى ليلتقط صورة برفقته سيلفي، وتفاجأ الحضور برد فعله، حيث إنه قام بصفع هذا الشاب.

وظهر عمرو دياب في الفيديو، الذي انتشر على السوشيال ميديا وقتها، منفعلا على الشاب بعدما قام الأخير الإمساك به من ملابسه ليلتقط صورة برفقته، ولكن في الأخير تلقى صفعة مفاجئة من الهضبة أمام الحضور.

وتصدرت وقتها الواقعة مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وتعرض الهضبة لانتقادات حادة بسبب تصرفه.



ووصل الأمر إلى قيام رواد السوشيال ميديا، بمقارنة معاملة الهضبة مع الجمهور وباقي الفنانين ومن أبرزهم تامر حسني، حيث نشر عدد كبير من الصفحات المختلفة صورا وفيديوهات توضح معاملة نجم الجيل مع محبيه وطريقة التعامل معهم حال طلب التقاط “السيلفي”.

كما تفاعلت متابعة على منصة “إكس” ونشرت مقطع فيديو لتدافع الجمهور على ميسي أسطورة الكرة العالمية والتقاط الصور معه وقالت: "الناس بتبرر إن عمرو دياب حقه يضرب الراجل بالقلم علشان مسكه من البدلة الجمهور وهو عايز ياخد حتة من ميسي كاتذكار.

تعليق سعد أسامة صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب

وعلق وقتها سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب على الأمر وقال: "أنا طالع النهارده علشان أنفي كل الأكاذيب اللي بتقولي إني تنازلت عن حقي، أنا لجأت للقضاء المصري وأنا واثق إنه هيردلي كرامتي وحقي”.

ورد سعد أسامة على منتقديه قائلا: "أنا لا أدبي ولا احترامي يسمحوا إني أرد على واحد من سن والدي".

خالد سرحان: الهجوم على عمرو ممنهج ومبالغ فيه

كما علق عدد من الفنانين على واقعة صفع عمرو دياب لشاب ومنهم الفنان خالد سرحان الذي قال: “تعليقًا على أزمة النجم عمرو دياب إن الهضبة أخطأ ولكنه تفاجأ بحكاية المليار جنيه التي طلبها الشاب تعويضًا عما حدث له، مشيرًا إلى أنه يشعر أن الهجوم على عمرو ممنهج ومبالغ فيه وزاد عن حده بطريقة فجة”.

وأوضح سرحان أن الهضبة يعد رمزًا كبيرًا من رموز الغناء في مصر، فكيف يتم الهجوم عليه في موقف كان يمكن أن ينتهي بالصلح، وخاصة أن هناك مواقف مشابهة مع مشاهير في الماضي ولكن لم تنتقل وتنتشر بهذه الطريقة لعدم وجود سوشيال ميديا.

وتساءل قائلًا: "أنتم ما شفتوش خناقات النجوم الكبيرة قبل ظهور الموبايل".

وأضاف سرحان في تصريحات صحفية وقتها عقب التدوينة الأخيرة التي كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأعلن خلالها دعمه للهضبة، أن حكاية المليار جنيه التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية غير طبيعية، وقال ضاحكًا: "أنا حاسس إنهم بيهاجموا شارون مش أوي كده"، مؤكدًا أن الجميع يعلم مقدار حب عمرو دياب وامتنانه واحترامه لكل جمهوره من المحيط إلى الخليج.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تنتهي هذه الأزمة سريعًا وأن يتم إغلاق هذا الملف، لأن التريند يشبه النار كلما ألقيت بها بالوقود سوف تشتعل أكثر وأكثر، ولكن حينما نتجاهلها سوف تخمد بالتأكيد.

وأنهى خالد تصريحاته قائلًا: "المشكلة إن السوشيال ميديا بتسخنا أوي من غير ما نفهم القصة من كل الجوانب يعني ايه عايز منه مليار جنيه؟".

تامر عبد المنعم: مليون دولار لن يكون كافيًا لاستعادة الكرامة

كما علق أيضا الفنان تامر عبد المنعم، وقال: "باختصار شديد كل واحد يلزم مكانه حتى لا يختلط الحابل بالنابل حضرتك سواق يبقى مكانك العربية برة مش جوة قاعة فرح وكمان على مسرح العريس والعروسة والأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الحفل عشان كده في الحفلات بيكون فيه تذكرة بـ ١٠٠ جنيه وتذكرة بـ ٣٠ ألف، أنا مش بحتقر حد، لكن في مساحة لا يحب اختراقها إلا لمن له الحق في ذلك".

وأضاف على صفحته بـ "فيس بوك: "تصرف غريب على من يتواجد في هذا المكان أدى إلى رد فعل غريب أيضًا على المكان.. كل واحد لو لزم حدوده المسألة تتحل".

وتابع: "أنا ضد فكرة ده غلبان ومسكين وفقير والسكة دي لأنه ما قابلوش في جامع ده واحد جوة فرح AAA plus وحكاية المحاضر والأجواء دي تسخين سوشيال ميديا واعتقاد المحيطين بيه إنها فرصة العمر للتعويض".

واختتم: "أخيرًا مليون دولار لن يكون كافيًا لاستعادة الكرامة ولمن يريد أن يحافظ على كرامته عليه ألا يتواجد بالأماكن غير المسموح له بالتواجد بها".

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