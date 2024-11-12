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مجانا، بيت السناري يقيم حفل “ميكروفون 16” الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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مجانا، بيت السناري يقيم حفل “ميكروفون 16” الخميس المقبل - أخبار كلمتك

مجانا، بيت السناري يقيم حفل “ميكروفون 16” الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - ينظم  بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور بعنوان "ميكروفون 16"، يوم الخميس 14 نوفمبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب، القاهرة.

ويشارك في الحفل مجموعة من المواهب الشابة التي ستقدم مجموعة مختارة من الأغاني والقصائد والأشعار التي ستلامس قلوب الحاضرين بجمال الكلمات وعذوبة الألحان، منهم: مصطفى أسامة - عاء عزب - أحمد مدحت - تقى طارق - باسل صالح (باند جنوبيان) - أحمد الجمل.

ويهدف الحفل إلى نشر الوعي الثقافي وتشجيع المواهب الشابة، وتسليط الضوء على أهمية الفن والموسيقى في حياة الأفراد والمجتمع، كما يسعى إلى خلق حالة ثقافية إبداعية بين الشباب وتعزيز التواصل مع الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

يُذكر أن فريق "ميكروفون" تأسس منذ عام 2010، وهو تجمع فني وأدبي وثقافي للشباب الموهوبين، يعمل على اكتشاف المواهب وتقديم الفنون المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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