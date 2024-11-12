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مشاهير العرب - «بستنى أشوفك في المنام».. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بستنى أشوفك في المنام».. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بستنى أشوفك في المنام».. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن اشتياقها لوالدتها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا في أبريل عام 2020.

وشاركت دنيا عبد العزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تجمعها بوالدتها، قائلة: «وكالعادة هاستنى اشوفك في المنام كل ما انام، خمسة وخمسون شهر».

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز هو مسلسل «المداح 4، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث المسلسل حول صابر المداح الذي بعد ساعات من ولادة طفله، يجد نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

أبطال مسلسل المداح 4

مسلسل «المداح 4 من بطولة حمادة هلال، محمد رياض، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز، ومن تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج

من هي دنيا عبد العزيز؟

ولدت دنيا عبد العزيز في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت.

عرضت الفنانة دلال عبد العزيز على والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، القيام بأداء دور صغير في فيلم «صراع الزوجات» للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي.

وتوالت الأعمال الفنية بعدها لتقدم فيلم «الجراج»، الذي كان بمثابة نقلة فنية لها، حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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