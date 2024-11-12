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مشاهير العرب - تامر حبيب يعلق على تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حبيب يعلق على تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حبيب يعلق على تكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أعرب السيناريست تامر حبيب، عن سعادته بتكريم منى زكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك بعدما اختارتها إدارة المهرجان لكونها أيقونة السينما المصرية، حسبما تم وصفها.

وشارك تامر حبيب، صورة يحتفل من خلالها بتكريم منى زكي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «مبروك التكريم يا صاحبة العمر، يا مشرفنا ورافعة راسنا، ومحترمة فنك وموهبتك، فأجبرتي الكل على احترامك وتقديرك، عقبال التكريم اللي بعده واللي بعده لايا منامينو القلب من جوا».

تامر حبيب

اختيار منى زكي للتكريم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكانت الإدارة المنظمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، عن اختيار منى زكي لتكريمها، عن مسيرتها الفنية، والتي واصفتها إدارة لمهرجان لأنها أيقونةى السينما المصرية.

آخر أعمال منى زكي

والجدير بالذكر، أن آر أعمال منى زكي مشاركتها في فيلم رحلة 404 الشي عرض مؤخرا.

ودارت قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

فيلم "رحلة 404" بطولة: منى زكي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم، ونورا شعيشع، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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