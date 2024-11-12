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قيمتها ١٠ آلاف دولار، قنوات ART تقدم جائزة لأفضل فيلم بملتقى القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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قيمتها ١٠ آلاف دولار، قنوات ART تقدم جائزة لأفضل فيلم بملتقى القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

قيمتها ١٠ آلاف دولار، قنوات ART تقدم جائزة لأفضل فيلم بملتقى القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:10 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 04:00 م 11/12/2024 4:00:46 PM

ملتقى القاهرة السينمائي،
ملتقى القاهرة السينمائي، كلمتك

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ضمن الرعاة لـ"ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته العاشرة، والذي يقام في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري ضمن فعاليات النسخة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي سيتم افتتاحه غدًا.

قنوات ART تقدم جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار 

وتقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار لسيناريو أحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة -تحت التطوير- المشاركة في الملتقى.

وتأتي مشاركة ART سنويا في المهرجان، إيمانًا منها بأن دعم الأفلام الناشئة يتيح العديد من الفرص للمواهب الشابة في مصر والعالم العربي لتقديم أعمال سينمائية متميزة وقادرة على المنافسة وحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والعالمية.

جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تهدف إلى توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على توسيع علاقاتهم وإقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة أفلامهم وخروجها للنور.
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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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