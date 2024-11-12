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موعد ومكان عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة - أخبار كلمتك

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موعد ومكان عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - فقد الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، صاحب أغنية يا قمر لعمرو دياب، ابنته الرضيعة قمر بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكشف حدوتة عن موعد ومكان عزاء ابنته عبر حسابه على انستجرام، حيث كتب “العزاء اليوم من الساعة الخامسة للساعة التاسعة في مسجد الصديق قاعة ١”.

 

تعاون مصطفى حدوتة مع الهضبة 

وكان الشاعر الشاب مصطفى حدوتة قد تعاون مع المطرب الكبير عمرو دياب في أغنية “يا قمر” التي كانت ضمن ألبوم مكانك، الذي طرح مؤخرًا على منصات الموسيقى وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.

وكشف “حدوتة” خلال لقائه مع “كلمتك” كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “يا قمر” من ألبوم “مكانك” قائلًا: “أنا تعاونت مع الهضبة عمرو دياب في عدة أعمال غنائية قبل تعاوننا معًا في أغنية يا قمر،  ولكن باقي الأعمال من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “أما عن كواليس تحضير أغنية “يا قمر” فأنا كنت على تواصل مباشر مع “الهضبة” وأرسلت إليه الكلمات لكي يلحنها وأنا كملت على اللحن باقي كلام الأغنية”.

وأضاف: “قبل طرح أغنية يا قمر من  قبل 4 أيام كنا مستمرين في العمل عليها والهضبة استمر للعمل عليها حتى الليلة الأخيرة قبل طرحها”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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