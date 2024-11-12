مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل «وتر حساس» بطولة ‏صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - مسلسل وتر حساس.. شغل مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، ذهن الجمهور بسبب أحداثه المشوقة والمثيرة منذ عرض الحلقة الأولى منه، ذلك تكثر عمليات البحث عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل وتر حساس.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل «وتر حساس»

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل وتر حساس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، عبر شاشة قناة «on»، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء، وتعاد في الساعة 1:15 صباحًا، وفي الساعة 11:40 صباحًا.

مسلسل وتر حساس الحلقة 12

ويُذاع مسلسل وتر حساس الحلقة 12 أيضًا عبر شاشة قناة «on drama»، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء، ويُعاد في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتر حساس

وبإضافة عرض مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك على الشاشات، يمكن للمشاهدين متابعته أيضًا على منصة «Watch it» الرقمية، قبل عرض الحلقة على الشاشات الفضائية.

مسلسل وتر حساس

ويأتي مسلسل وتر حساس، في إطار تشويقي درامي، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية والخلافات العائلية، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة «هيدي كرم».

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.