مشاهير العرب - كنزي عمرو دياب تثير الجدل بشأن عودة والدها لـ زينة عاشور.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - كنزي عمرو دياب .. حالة من الجدل والتساؤلات سيطرت بين رواد مواقع التواصل، وذلك بعدما نشرت كنزي عمرو دياب صورة عمرو دياب تجمعه بزوجته زينة عاشور.

كنزي عمرو دياب

نشرت ابنة الفنانة عمرو دياب كنزي صورة عبر خاصية ستوري، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، دون كتابة أي تعليق، مما تسببت هذه الصورة في خروج العديد من الأقاويل حول عودة عمرو دياب الى زوجته زينة عاشور مجددا بعد فترة من الانفصال

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، إذ أوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عددا من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

الفنان عمرو دياب

ويذكر أن، تعاقد النجم الكبير عمرو دياب مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط لعرض أعماله وأغانيه، ويشمل التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لعمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان، وعلق الفنان عمرو دياب على تعاقده مع سوني و قال عمرو دياب: «أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع Sony Music وإن التزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي وترقبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم!.

الهضبة عمرو دياب

وفي الفترة الأخيرة، انتشر فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهضبة عمرو دياب والفنان اللبناني راغب علامة وهما يتشاركان الغناء في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

شهد الحفل مشاركة النجم اللبناني الكبير راغب علامة الغناء مع عمرو دياب حيث قدما دويتو غنائيًا في أغنيتي «نور العين« و«مغرم يا ليل» في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام ورجال السياسة والاقتصاد، أقيم حفل الزفاف بحضور نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدي، وأخرون.