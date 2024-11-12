مشاهير العرب - أحمد داش يتصدر تريندات «جوجل» والسوشيال ميديا.. ما السر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - تصدر الفنان الشاب أحمد داش، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانه مساء أمس عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني.

خطوبة أحمد داش

وكان أحمد داش، قد شارك خلال الساعات الماضية، صورا من حفل الخطوبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «الحمد لله».

لتنهال عليه بعد ذلك تعليقات النجوم والجمهور مع هذا الخبر السعيد، والتبريكات والتهاني على أحمد داش، وكان في مقدّمهم النجم أحمد داود الذي هنّأه بالخطوبة قائلاً: "ألف مبروك يا اخويا.. .حبيب أخوك"، وكتبت الفنانة مايان السيد:"مبروك"، بينما كتبت دنيا عبد العزيز: "حبيبي مبروك".

آخر أعمال أحمد داش

وكانت آخر أعمال أحمد داش، هو مسلسل «مسار إجباري» بالتعاون مع الفنان عصام عمر، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان علي وحسين حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما شقيقان من الأب، الذي يموت ويتركهما ليواجها مسارا غير حياتهما.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.