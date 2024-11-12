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مشاهير العرب - أحمد داش يتصدر تريندات «جوجل» والسوشيال ميديا.. ما السر؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد داش يتصدر تريندات «جوجل» والسوشيال ميديا.. ما السر؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد داش يتصدر تريندات «جوجل» والسوشيال ميديا.. ما السر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - تصدر الفنان الشاب أحمد داش، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانه مساء أمس عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني.

خطوبة أحمد داش

وكان أحمد داش، قد شارك خلال الساعات الماضية، صورا من حفل الخطوبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «الحمد لله».

خطوبة أحمد داش

لتنهال عليه بعد ذلك تعليقات النجوم والجمهور مع هذا الخبر السعيد، والتبريكات والتهاني على أحمد داش، وكان في مقدّمهم النجم أحمد داود الذي هنّأه بالخطوبة قائلاً: "ألف مبروك يا اخويا.. .حبيب أخوك"، وكتبت الفنانة مايان السيد:"مبروك"، بينما كتبت دنيا عبد العزيز: "حبيبي مبروك".

خطوبة أحمد داش
خطوبة أحمد داش

آخر أعمال أحمد داش

وكانت آخر أعمال أحمد داش، هو مسلسل «مسار إجباري» بالتعاون مع الفنان عصام عمر، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان علي وحسين حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما شقيقان من الأب، الذي يموت ويتركهما ليواجها مسارا غير حياتهما.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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