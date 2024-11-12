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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - نجحت الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الجمهور، بمسلسلها الجديد «رقم سري»، الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية، وحققت أولى حلقاته نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك، التفاصيل الكاملة لـ مسلسل رقم سري، ومواعيد عرض حلقته الجديد وأبطاله.

تفاصيل مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس، ضمن أحداث مسلسل رقم سري، الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

مسلسل رقم سري

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI الذكاء الاصطناعي، وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري، مجموعة من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، رانيا منصور، وناردين فرج، ونادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، وأحمد الشامي، باسل الزارو، والعمل من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل رقم سري

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

ويتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل رقم سري، يوميًا على قناة «dmc» في 8 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

كما تعرض على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في 5 مساءً.

ويعرض مسلسل رقم سري على منصة «watch it الرقمية، قبل عرضها بـ 24 ساعة على شاشة التليفزيون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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