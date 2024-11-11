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مشاهير العرب - مصطفى شعبان يتصدر التريند بسبب حكيم باشا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مصطفى شعبان يتصدر التريند بسبب حكيم باشا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى شعبان يتصدر التريند بسبب حكيم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:30 مساءً - مصطفى شعبان.. تزايدت عمليات البحث عن اسم الفنان مصطفى شعبان خلال الساعات الماضية ليتصدر التريند بعد ذلك، وذلك نتيجة لحرص جمهوره على معرفة كل جديد حول مسلسله حكيم باشا المقرر عرضه في مارثون رمضان 2025.

يضم مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان عدد من نجوم الفن أبرزهم:: دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأخرين من نجوم الفن.

مصطفى شعبان

والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، ويقدم النجم مصطفى شعبان دور البطولة الرئيسي في هذا العمل المرتقب.

أحداث مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار تشويقي مثير، حول تعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متخصصة في الآثار، تسعى للحصول على ما بحوزته من قطع أثرية، مما يضعه في مواجهة قوية ومباشرة مع أحمد صيام، ويخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وجاءت مشاركة مصطفى شعبان بـ مسلسل «حكيم باشا» بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مسلسل المعلم.

وشارك في بطولة مسلسل المعلم بجانب مصطفى شعبان عدد من نجوم منهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت قصة مسلسل «المعلم»، في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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