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مشاهير العرب - الفيشاوي الحاضر الغائب في عيد ميلاد ابنه أحمد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفيشاوي الحاضر الغائب في عيد ميلاد ابنه أحمد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفيشاوي الحاضر الغائب في عيد ميلاد ابنه أحمد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - احتفل الفنان أحمد الفيشاوي خلال الساعات الماضية بعيد ميلاده الـ 44 على طريقته الخاصة، حيث ولد في 11 نوفمبر.

وشارك الفيشاوي متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لوالده وعلق قائلا: «النهارده تميت سن الأربعة وأربعين وأحلى وقت بقضيه مع روقا حبيبي من أيام الجيزة».

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

ويشار أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، هو مشاركته في فيلم «بنقدر ظروفك، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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