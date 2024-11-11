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مشاهير العرب - نجوم الإعلام والفن يتوافدون على عزاء والدة مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نجوم الإعلام والفن يتوافدون على عزاء والدة مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوم الإعلام والفن يتوافدون على عزاء والدة مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة، المقام في مسجد مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني والإعلامي: ريهام سعيد، رضوى الشربيني، وأميرة العايدي، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وبوسي ومني عبد الغني ودعاء عامر، وآخرون.

عزاء والدة مفيدة شيحة

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وكان قد شيع جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة يوم الأحد الماضي من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس إلى مثواها الأخير، بعد أن غيبها الموت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والأهل والأصدقاء لمساندة الإعلامية مفيدة شيحة في هذا الظرف الصعب أبرزهم: رولا خرسا وبوسي شلبي وسهير جودة وآخرين.

وفاة والدة مفيدة شيحة

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «إنا لله وانا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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