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مشاهير العرب - هنا الزاهد تلتقط صورا تلفت الأنظار لـ كندة علوش وزوجها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هنا الزاهد تلتقط صورا تلفت الأنظار لـ كندة علوش وزوجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تلتقط صورا تلفت الأنظار لـ كندة علوش وزوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - خطفت الفنانة كندة علوش الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف على السوشيال ميديا.

وظهرت كندا علوش خلال الصورة التي شاركتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي في أحضان زوجها، وأشارت كندة إلى أن الفنانة هنا الزاهد هي من التقطت لهما الصورة.

كندا علوش وعمرو يوسف

وعلقت علوش على الصورة قائلة: «مع نفسي»، لترد عليها هنا الزاهد من خلال التعليقات قائلة: «الثنائي المفضل لي في كل الأوقات، بارك الله فيكما».

آخر أعمال كندة علوش

تعاقدت الفنانة كندة علوش مؤخرا على المشاركة في مسلسل أعراض انسحاب، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل أعراض انسحاب من بطولة الفنان أمير كرارة، وتأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، وبدأ المخرج خلال الفترة الماضية في التحضيرات للعمل وتسكين باقي الأدوار، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، ويعد التجربة الأولى للفنان أمير كرارة في عالم المنصات الرقمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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