مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. أحمد داش يشارك صور جديدة من حفل خطوبته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - شارك الفنان أحمد داش جمهوره صور جديدة من حفل خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكان قد تصدر خلال الساعات الماضية تريند جوجل عقب إعلانه عن الخطوبة، وظهر أحمد داش خلال الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع تبال الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة خطيبته والعائلة.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهاني لـ الفنان أحمد داش على تلك المناسبة السعيدة أبرزهم الفنان أحمد فهيم وذلك من خلال منشور عبر خاصية ستوري عبر صفحته على فيسبوك، إذ شارك صورته مع خطيبته وعلق عليها: «ألف مبروك يا حبيبي وربنا يفرح قلبك ويسعدك».

آخر أعمال أحمد داش

وكان مسلسل «مسار إجباري»، آخر أعمالأحمد داش، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشارك في بطولة مسلسل «مسار إجباري» عدد من كبير من نجوم الفن أبرزهم مي الغيطي، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.

أحداث مسلسل مسار إجباري

ودارت أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار اجتماعي لايت، حول الشابين حسن وحسين، حيث أنهما في مقتبل العمر عكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفون أنهم أخوة بعد أن صرح لهم والدهما بالسر الذي ظل دائماً يحاول التستر عليه، يأتي ذلك رغم أن كلا منهما مختلف عن الآخر.

من هو الممثل الشاب أحمد داش

ممثل شاب مصري، بدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة مريم أبو عوف ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم لا مؤاخذة، بدور هاني عبد الله بيتر سوسة في عام 2014، والفيلم كان للمخرج عمرو سلامة.