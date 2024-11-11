موعد عرض فيلم "وين صرنا" لدرة في أولى تجاربها الإخراجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:25 مساءً - يعرض فيلم "وين صرنا" للفنانة درة التونسية الذى تخوض به تجربة الإخراج للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر المقبل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية الساعة 6 مساء، بينما يعرض مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر في سينما الزمالك الساعة 4 عصرا، وباليوم ذاته في المركز الثقافي الساعة 9 مساء.

تفاصيل فيلم وين صرنا

وتدور أحداث الفيلم عن نادين امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات، وفي مصر تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ويتنافس فيلم "وين صرنا" مع 13 فيلما آخر في المسابقة نفسها، وعبرت الفنانة درة عن سعادتها وفخرها باختيار أول أفلامها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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