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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية جديدة، مما استدعى نقله إلى مستشفى بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لتلقي العلاج، وسط رعاية طبية مكثفة.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير بعد نقله للمستشفى

أعلنت مصادر مقربة من الفنان محمد منير، أن حالته الصحية تدهورت منذ عدة أيام، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى فوراً عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، مضيفا أن «منير» كان رافضا الذهاب إلى المستشفى، وكان لديه رغبة في البقاء بمنزله وسط أفراد عائلته.

محمد منير

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفنان كانت تستدعي الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية والخضوع لبعض العلاجات المكثفة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، وهذا ما جعل أفراد عائلته يصرون على نقله.

وتابعت المصادر أنه نشأ خلاف بين الفنان وأسرته حول قرار الخروج من المستشفى، حيث أصر «منير» على ذلك رغم تحذيرات الأطباء من العواقب المحتملة، خاصة مع نيته استكمال العمل في الاستوديو.

محمد منير

وأكدت المصادر أن زيادة وزن الفنان محمد منير مرتبطة بشكل مباشر بمشاكله الصحية، مثل تليف الكبد وأزمات الكلى، والتي تتطلب علاجات دوائية تؤثر على الوزن.

وسيواصل الفنان محمد منير رحلته العلاجية في ألمانيا، حيث سيستفيد من خبرة الطبيب المعالج الذي يتابع حالته منذ فترة، إلى جانب الفريق الطبي المصري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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