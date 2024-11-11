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مشاهير العرب - سبب اعتذار يسرا عن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سبب اعتذار يسرا عن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب اعتذار يسرا عن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - فاجئت الفنانة يسرا، جمهورها بعدم مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، وتعد هذه المرة الأولى التي تعتذر فيها يسرا عن الحضور، لا سيما وأنها حريصة على حضور فعالياته منذ انطلاق أولى دوراته.

سبب اعتذار يسرا عن مهرجان القاهرة السينمائي

وكشفت يسرا عبر منشور لها عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سبب اعتذارها عن عدم حضور مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: «أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا».

وأضافت يسرا في منشورها: «أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي، لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه، بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع».

يسرا

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتُفتتح الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 22 نوفمبر.

ويرأس المهرجان الفنان حسين فهمي، ويشهد هذا العام مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، مع عروض متنوعة تتضمن 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أوليًا، و8 عروض دولية أولى، بالإضافة إلى 119 عرضًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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