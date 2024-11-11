"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

سبب اعتذار يسرا عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سبب اعتذار يسرا عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

سبب اعتذار يسرا عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - اعتذرت الفنانة يسرا عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت يسرا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": “أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا”.

 

اعتذار يسرا عن القاهرة السينمائي

 وتابعت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لإني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه.. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق