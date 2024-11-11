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تعرف على إيرادات آل شنب في دور العرض أمس - أخبار كلمتك

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تعرف على إيرادات آل شنب في دور العرض أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات آل شنب في دور العرض أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً -  حقق فيلم “آل شنب” إيرادات أمس الأحد بشباك التذاكر وصلت لـ"97365" جنيها، محتلا المركز الثاني بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم آل شنب

 فيلم "آل شنب" بطولة: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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