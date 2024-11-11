الهوى سلطان يحتل المركز الأول بإيرادات ليلة أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - حقق فيلم الهوى سلطان ليلة أمس إيرادات وصلت 2110211 جنيهًا، ليحتل المركز الأول بين الأعمال المعروضة معه في نفس التوقيت.



فيلم الهوى سلطان

والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي عن العلاقة والحب بين الأصدقاء وتم تغيير اسمه مرتين من “قاعة الأوركيد”، لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.

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