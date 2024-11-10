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"أنا الحاجة الحلوة" لدوللي شاهين تتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة علي اليوتيوب - أخبار كلمتك

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"أنا الحاجة الحلوة" لدوللي شاهين تتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة علي اليوتيوب - أخبار كلمتك

"أنا الحاجة الحلوة" لدوللي شاهين تتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة علي اليوتيوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - تخطت المطربة اللبنانية دوللي شاهين ربع مليون مشاهدة، بأغنيتها "أنا الحاجة الحلوة" بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، ونالت الأغنية إعجاب جمهورها

 

أغنية أنا الحاجة الحلوة

 وأغنية “أنا الحاجة الحلوة” صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد ومن كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب،  وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

وكانت الفنانة دوللي شاهين، وجهت رسالة شكر طرح أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" برسالة عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"،  قائلة: من الشغل الناس اللي تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من اول المخرج الى اصغر عامل فاللوكيشن... بشكركم اوي وبحبكم اوي

 

 

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين مؤخرًا أغنيتها الاخيرة بعنوان "دوللي ست البنات" وحققت نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الإلكتروني. وهي من كلمات احمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

 

يقول مطلع أغنية أنا الحاجة الحلوة:

 

مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

وكنت أنا كل حاجة في الدنيا ليك

طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها

قلت قيمتها خلاص

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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