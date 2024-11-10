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مايا دياب تستعد لـ طرح أغاني جديدة بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

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مايا دياب تستعد لـ طرح أغاني جديدة بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

مايا دياب تستعد لـ طرح أغاني جديدة بموسم الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً -  تواصل الفنانة اللبنانية مايا  دياب تجهيز أغاني فصل الشتاء، تمهيدا لطرحهم بشكل منفرد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرحها لعدد أغاني مؤخرًا ومن ضمنهم عروس وقولي.

 

أغاني مايا دياب 

 وتتواجد مايا دياب خلال هذه الأيام في الاستديو، من أجل تسجيل عدد من الأغاني المختلفة تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم محمد رحيم، ومن المقرر أن تستقر على الأغاني التي سجلتها تمهيدا اطرحهما خلال الشتاء.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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