وفاة الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة عن عمر يناهر 87 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:42 صباحاً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة عن عمر يناهز الـ 87 عامًا، من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والدفن بمقبرة الأسرة بالسادس من أكتوبر، وسيقتصر العزاء على أداء مراسم الجنازة بحسب وصيته وفقًا لتصريحات عائلته.

وفاة محمد إبراهيم أبو سنة

محمد إبراهيم أبو سنة من مواليد عام 1937 وهو شاعر وناقد وإذاعي، وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ويعد أبوسنة من أبرز شعراء الستينيات حيث أسهم بدور كبير في الحياة الأدبية، وقدم برامج إذاعية للتعريف بالشعر والشعراء استضاف خلالها عددًا كبيرًا من الشعراء والنقاد.

وحصل الراحل على العديد من الجوائز الأدبية من مصر وخارجها وكان آخرها جائزة النيل.

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