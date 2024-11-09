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مشاهير العرب - هاني عادل يرد على الجدل حول مسلسل «البحث عن علا» بسبب الطلاق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هاني عادل يرد على الجدل حول مسلسل «البحث عن علا» بسبب الطلاق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هاني عادل يرد على الجدل حول مسلسل «البحث عن علا» بسبب الطلاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - كشف الفنان هاني عادل عن سر تعاونه المتكرر مع الفنانة هند صبري، مؤكدًا أن التناغم الكبير بينهما على المستوى الفني هو السبب الرئيسي وراء نجاح أعمالهما المشتركة مثل فيلمي «أسماء»، و«الكنز»، ومسلسل «عايزة أتجوز».

وتحدث الفنان هاني عادل عن مسيرته الفنية خلال استضافته في برنامج «أسرار النجوم»، كاشفا عن أن جميع الأعمال التي جمعته بالفنانة هند صبري كانت بالصدفة، بدءًا من مسلسل «عايزة أتجوز» وصولاً إلى آخر أعمالهما المشتركة.

هاني عادل

هاني عادل مع هند صبري

وفي حديثه عن هند صبري، أكد هاني عادل أن أول عمل جمعهما كان مسلسل «عايزة أتجوز» وقد تبع ذلك فيلم «أسماء»، حيث كان من المفترض أن يقتصر دوره على تقديم الموسيقى، لكنه انتهى به الأمر لتجسيد شخصية زوج هند صبري، وبعد هذا التعاون الناجح، تكررت شراكتهما الفنية في أعمال أخرى مثل الكنز وحلاوة الدنيا والبحث عن علا.

أوضح الفنان هاني عادل أن مسلسل «البحث عن علا» الذي أثار جدلاً واسعًا حول موضوع الطلاق، يقدم رؤية مختلفة عن هذه القضية.

وأكد أن المسلسل يركز على كيفية تعامل الشخصيات مع التحديات التي تواجههم بعد الطلاق، بما في ذلك العلاقة مع الطليق، مشيرًا إلى أن الطلاق ليس نهاية المطاف بل هو جزء من الحياة يجب التعامل معه بحكمة.

مسلسل البحث عن علا 2

وأوضح هاني عادل، أن انشغاله بالعمل الفني يستلزم التضحية ببعض الوقت الذي يقضيه مع عائلته، ومع ذلك، أكد على أهمية عائلته بالنسبة له، وخاصة بناته، وأنه يسعى جاهدًا لتحقيق التوازن بين حياته المهنية وحياته العائلية

آخر أعمال هاني عادل

صرح الفنان هاني عادل عن مشاركته في مسلسل «سراب» الذي سيُعرض قريبًا، حيث سيقف أمام الكاميرا مع النجم خالد النبوي. كما أعلن عن بدء العمل على ألبوم جديد يجمعه بفريق «وسط البلد»، والذي سيشهد مزيجًا من الأنماط الموسيقية المتنوعة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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