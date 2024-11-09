مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الإعلامية جيلان حمزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - أعلنت أسرة الإعلامية والروائية جيلان حمزة، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، عن تلقي العزاء في فقيدتهم، غدا الأحد، عقب صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم، بالقاهرة.

وتعد الإعلامية الراحلة جيلان حمزة، واحدة من أبرز الكتاب الذين ساهموا في زيادة المعرفة لدى العديد من الأجيال، وذلك من خلال الكتب التي قدمتها، وهي ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة، مؤسس معهد الدراسات الإعلامية، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وشقيقة الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة.

يشار أن الراحلة جيلان حمزة كانت عاشقة للكتابة والقراءة منذ نعومة أظافرها حيث قدمت أول رواية لها تحت اسم «قلب بلا قناع» وهي في عمر السابعة عشر، وتلتها برواية «اللعبة والحقيقة»، ونالت عنها جائزة الأدباء الشبان، وبعد وفاة والدها الدكتور عبد اللطيف حمزة، انضمت للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، بعدما رشحها وزير الإعلام آنذاك عبد القادر حاتم.