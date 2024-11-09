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ظهور خاص لرجال أعمال "شارك تانك" في الحريفة الجزء الثاني - أخبار كلمتك

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ظهور خاص لرجال أعمال "شارك تانك" في الحريفة الجزء الثاني - أخبار كلمتك

ظهور خاص لرجال أعمال "شارك تانك" في الحريفة الجزء الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - يعكف القائمون على الجزء الثاني من فيلم "الحريفة.. الريمونتادا" على الانتهاء من مرحلة المونتاج اللازمة للعمل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، والعمل من إخرج كريم سعد وتأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.

 

ومن المقرر أن يظهر أبطال الحريفة في برنامج "شارك تانك" ضمن أحداث الجزء الثاني من العمل تحت اسم «الريمونتادا»، ويظهر معهم من البرنامج محمد فاروق ومحمد منصور وأيمن عباس وأحمد طارق خليل ودينا غبور.

 

أبطال فيلم الحريفة

فيلم “الحريفة 2” تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

 

 

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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