ظهور خاص لرجال أعمال "شارك تانك" في الحريفة الجزء الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - يعكف القائمون على الجزء الثاني من فيلم "الحريفة.. الريمونتادا" على الانتهاء من مرحلة المونتاج اللازمة للعمل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، والعمل من إخرج كريم سعد وتأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.

ومن المقرر أن يظهر أبطال الحريفة في برنامج "شارك تانك" ضمن أحداث الجزء الثاني من العمل تحت اسم «الريمونتادا»، ويظهر معهم من البرنامج محمد فاروق ومحمد منصور وأيمن عباس وأحمد طارق خليل ودينا غبور.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم “الحريفة 2” تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

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