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مشاهير العرب - «هنفسن من أمينة خليل».. آخر تصريحات لـ أسماء جلال بعد أزمتها الأخيرة| فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «هنفسن من أمينة خليل».. آخر تصريحات لـ أسماء جلال بعد أزمتها الأخيرة| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «هنفسن من أمينة خليل».. آخر تصريحات لـ أسماء جلال بعد أزمتها الأخيرة| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - تصدرت الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما واجهت العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، وآخرها، حذف حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وكانت أسماء جلال، أطلقت عددا من التصريحات حول حياتها الشخصية خلال لقائها الأخير ببرنامج عرب وود، قائلة: «مش هاخد أمينة معايا الجيم عشان هتخس أكتر منى وهنفسن منها، وممكن ماخدش حد من صحابي عشان أنا رغاية وهرغي ومش هعمل حاجة».

كما أضافت: «ولو هنزل ديت أختار أنزل مع رشدي أباظة».

حذف حساب أسماء جلال على إنستجرام

أعادت الفنانة أسماء جلال، فتح حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما تصدرت المشهد عبر تريند جوجل بعدما فاجأت قطاعا كبيرا من الجمهور بحذف حسابها، عقب حملة الانتقادات التي تعرضت لها.

تفاصيل حذف أسماء جلال لحسابها

وكانت أسماء جلال، فاجأت قطاع كبير من المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بحذف حسابها، مما أثار حالة من الدهشة لدى الكثيرين من محبيها.

وتعرضت أسماء جلال، لموجة واسعة من الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة الكشف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث فيلم الفستان الأبيض.

آخر أعمال أسماء جلال

جدير بالذكر، أن أسماء جلال تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لها فيلم «آل شنب».

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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