مشاهير العرب - «كل سنة وأنا نفسي».. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - شاركت الفنانة مايان السيد، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت مايان السيد في عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أمام الشاطئ، معلقة قائلة: «كل سنة وأنا نفسي وسعيدة وبحب الحياة، الحمد لله على كل النعم اللي في حياتي، وانتوا».

آخر أعمال مايان السيد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في فيلم «ولنا في الحب خيال»، بالتعاون مع الفنان أحمد السعدني.

فيلم ولنا في الخيال حب

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في إطار رومانسي، حول المعلم الجامعي الانطوائي، الذي تقتحم حياته طالبة، فيقع في حبها، وتتطور الأحداث بعد ذلك ما بين تعلقه الشديد بها، وما بين تفكيره في فارق العمر بينهم والظروف المحيطة.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

يشارك في بطولة فيلم «ولنا في الخيال حب»، بجانب مايان السبيد، عدد من نجوم الفن ويأتي في مقدمتهم: أحمد السعدني، عمر رزيق، فريدة رجب، عفاف مصطفى، ويخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، والعمل من إخراج سارة رزيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.