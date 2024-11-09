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مشاهير العرب - «كل سنة وأنا نفسي».. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كل سنة وأنا نفسي».. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كل سنة وأنا نفسي».. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - شاركت الفنانة مايان السيد، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت مايان السيد في عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أمام الشاطئ، معلقة قائلة: «كل سنة وأنا نفسي وسعيدة وبحب الحياة، الحمد لله على كل النعم اللي في حياتي، وانتوا».

آخر أعمال مايان السيد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في فيلم «ولنا في الحب خيال»، بالتعاون مع الفنان أحمد السعدني.

فيلم ولنا في الخيال حب

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في إطار رومانسي، حول المعلم الجامعي الانطوائي، الذي تقتحم حياته طالبة، فيقع في حبها، وتتطور الأحداث بعد ذلك ما بين تعلقه الشديد بها، وما بين تفكيره في فارق العمر بينهم والظروف المحيطة.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

يشارك في بطولة فيلم «ولنا في الخيال حب»، بجانب مايان السبيد، عدد من نجوم الفن ويأتي في مقدمتهم: أحمد السعدني، عمر رزيق، فريدة رجب، عفاف مصطفى، ويخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، والعمل من إخراج سارة رزيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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