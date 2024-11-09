مشاهير العرب - بعد شائعة وفاته.. علاء مرسي يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - علاء مرسي.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعة تزعم وفاة الفنان علاء مرسي مما أثار قلق الجمهور عليه، ليتصدر بعد ذلك تريند محرك البحث جوجل.

وكذب علاء مرسي شائعة الوفاة التي تطارده ما بين الحين والآخر، مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة وهذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

واحتفل الفنان علاء مرسي في شهر أكتوبر الماضي بعقد قران ابنته «مريم» على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الأماكن الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

كما شهد حفل زفاف ابنة علاء مرسي حضور عدد من نجوم الفن لمشاركته هذه المناسبة السعيدة أبرزهم أحمد السقا، حمادة هلال، بيومي فؤاد، محمد هنيدي، تامر حسني، عمرو عبد الجليل، أحمد آدم، صلاح عبد الله، وآخرين.

آخر أعمال علاء مرسي

وكان مسلسل كوبرا، للفنان محمد إمام، آخر أعمال الفنان علاء مرسي، وعرض المسلسل في رمضان الماضي محققا نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول شاب يدعى كوبرا وهو صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

شارك في بطولة مسلسل كوبرا عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، بالإضافة إلى، دنيا ماهر، أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.