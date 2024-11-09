مشاهير العرب - بعد نجاحه في «برغم القانون».. أبرز تصريحات محمد القس مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - محمد القس.. تصدرت الفنان محمد القس محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حل ضيف شرف مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم مني الشاذلي و تحدث عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية.

أبرز تصريحات محمد القس مع منى الشاذلي

وكشف الفنان محمد القس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياته الشخصية وبدايته في عالم الفن، خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قنوات «ON»، مضيفًا أن أسرته انتقلت للعيش في المملكة العربية السعودية وهو في سن السابعة.

وأكد: «حسيت ان الناس بتضحك على حاجات بقولها، وبعد ما خلصت ثانوية عامة، رجعت سوريا تاني، ومجموعي كان 75%، ودخلت حاجة اسمها معهد قابلة اجتماعية».

وتابع: «اشتغلت في السوق، وأول زبونة اتعاملت معاها كنت متوتر، الزبونة الثانية قالتلي إفيه من مسلسل عندنا اسمه مرايا، لـ ياسر العظمة، فقلدته، وبدأت اعمل ده مع الزبائن، وبقى ده مسرحي الأول».

وأشار محمد القس: «أنا بقى عندي قناعة كبيرة ان اللي بيعرف يبيع، هيعرف يمثل».

أبرز تصريحات محمد القس في معكم منى الشاذلي

- بقالي 12 سنة بحاول أشتغل في مصر، واشتغلت مع مخرجين كتير برا مصر.

- كل مخرج منهم يقولي إنت كويس أوي أنت لازم تنزل تشتغل في مصر ومجرد ما يسافر ميردش عليا يخلص العمل ويسافروا مصر ويعملوا بلوك أو بينسوا، وفيه نجوم اشتغلت معاهم ونسيوا.

- قبل مشاركتي في موضوع عائلي قلت لوالدتي أنا نفسي أمثل مع ماجد الكدواني وقالتلي روح يا ابني ربنا يرزقك بالشغل معاه والدعوة اتحققت.

- بعد موضوع عائلي جالي ناس سلموا عليا في المول وساعتها قعدت أعيط وأكلم ربنا وكأن ربنا بيقولي ده وقتك.

- قبل التمثيل اشتغلت في سوق كنت ببيع حجابات وشرابات.

- بسبب برغم القانون الأسبوع اللي فات قابلت واحدة قعدت تقولي أنا مبحبكش.

- نجاحي في مصر كان بتوفيق ربنا ودعوة أمي.

- التمثيل والفن كان من المجالات المحبوبة في العائلة.

- كان خالي بيعمل استاند أب كوميدي، وأنا كنت سعيد بالتجربة دي جدًا ومن وقتها وأنا حبي للفن بيزيد.

أخر أعمال محمد القس

والجدير بالذكر، أن أخر أعمال محمد القس مسلسل برغم القانون تدور الذي أحداثه في إطار اجتماعي حول معاناة سيدة تدعى ليلى مع زوجها أكرم بعد أن نصب عليها وزور جميع الأوراق والمستندات التي تربطها به.

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: إيمان العاصي، محمد القس، هاني عادل، وليد فواز، رحاب الجمل، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.