انطلاق عرض مسلسل «رقم سري» الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:45 مساءً - ينطلق الليلة عرض أولى حلقات مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس وعدد من نجوم الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم مثل نادين وأحمد شامي وغيرهم.

وروجت منصة Watch it للعمل بنشر البوسترات الخاص بالأبطال مرفقة بتعليق “رقم سري.. قضية جديدة من عالم صوت وصورة الليلة على Watch it”.

كما تبدأ قناة "dmc"، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، عرض مسلسل "رقم سري" حصريًّا على شاشتها، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل رقم سري

والمسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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