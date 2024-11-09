مشاهير العرب - طلب عاجل من مي عز الدين لـ جمهورها.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - مي عز الدين.. تصدرت الممثلة المصرية مي عز الدين تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء.

مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

ونشرت الفنانة مي عز الدين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية استورى قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي».

ولكن لم تكن هذه المرة الأولي لها، سبق أن، طلبت مي عزالدين من الجمهور الدعاء لوالدتها في يونيو الماضي، وكتبت عبر «ستوري»: «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء»، كانت مي، قد كشفت في وقت سابق عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

وتعد أخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسرحية قلبي وأشباحه بطولة النجمة مي عز الدين، بجانب عمرو يوسف، ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي.

قصة مسرحية قلبي وأشباحه

وتدور أحداث المسرحية في إطار رعب كوميدي، تدور أحداث المسرحية أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.