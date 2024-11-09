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مشاهير العرب - «محارب السرطان».. رحلة أيمن العلي ملك جمال الأردن مع المرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «محارب السرطان».. رحلة أيمن العلي ملك جمال الأردن مع المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «محارب السرطان».. رحلة أيمن العلي ملك جمال الأردن مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - انقلبت حياة أيمن العلي رأسًا على عقب في وقت قصير، بعدما كانت مليئة بالشهرة، وفوزه بلقب ملك جمال الأردن، ويجذب آلاف المتابعين بابتسامته الساحرة وجسده الممشوق، تحول كل هذا النجاح بلمح البصر، كات بدايته الشعور بألم في المعدة، وبعد إجراء الفحوصات الطيبة تم تشخيصه بمرض السرطان.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

ونشر أيمن العلي ملك جمال الأردن، صورة له من داخل أحد المستشفيات الأردنية وبرفقة والدته، عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام»، يطالب من متابعينه الدعاء له بالشفاء من المرض اللعين.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

وهزت الصورة الوطن العربي ومواقع التواصل الإجتماعي، والتي أظهرت مدى معاناة ملك جمال الأردن مع المرض، حيث ظهر أيمن بجسد هزيل ونحيف، وملامح متعبة مع اختفاء شعره نتيجة تلقيه جلسات العلاج الكيمياوي.

مرض أيمن العلي ملك جمال الأردن

ولاقت صورة أيمن العلي ملك جمال الأردن، خلال ساعات قليلة من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من التعليقات من الجمهور الأردني والمتابعين، معربين عن تضامنهم معه، ويدعون له بالشفاء واستعادة صحته من جديد.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

وأطلق عدد من متابعيه حملات لدعمه معنويًا، وقاموا بتنظيم جلسات لدعم مرضى السرطان، وكان ذلك بمثابة دفعة قوية لأيمن، الذي قرر أن يصبح وجهًا للعديد من حملات التوعية بالسرطان.

اصابة أيمن العلي ملك جمال الأردن بالسرطان

وتغير شكل ملك جمال الأردن أيمن العلي، وتحولت حياته بالكامل، من حياة مليئة بالأضواء والشهرة والجمال إلى التنقل بين المستشفيات لتلقي العلاج ومحاربة السرطان.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

كما تبدلت ملامح أيمن العلي مقارنة بما كان عليه قبل وبعد إصابته بالسرطان، وتساقط شعره، وتحول جسده من شاب رياضي إلى هيكل عظمي، ليصبح رمزًا للشجاعة والأمل.

من هو أيمن العلي؟

أيمن العلي، هو شاب أردني، ولد في 2001، في العاصمة الأردنية عمان، ويبلغ من العمر 23 عاما، ويعد أج، وأحد البارزين في مجال الجمال والموضة في الأردن.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

وحصل أيمن العلي على لقب ملك جمال الأردن في عام 2021، وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، تحديدًا سرطان المعدة.

أيمن العلي

بدأ أيمن ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول رحلته مع المرض، لتصبح وسائل التواصل شاهدًا على كفاحه ضد هذا المرض اللعين، ويكن قدوة لكثيرين ممن يعانون من نفس المعركة.

أيمن العلي ملك جمال الأردن

ويعبر أيمن عن تجربته قائلاً: «عندما شاركت متابعيّ بخبر إصابتي، شعرت بأنني أخوض هذه المعركة مع جيش كبير من الداعمين. لقد زادوني قوة وعزيمة، وجعلوني أدرك أن دوري ليس فقط في مظهري الخارجي، بل في إرادتي وإيماني».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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