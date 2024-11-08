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مشاهير العرب - أمينة خليل: «بحب مشاهدة الأفلام القصيرة من قلبي».. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أمينة خليل: «بحب مشاهدة الأفلام القصيرة من قلبي».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمينة خليل: «بحب مشاهدة الأفلام القصيرة من قلبي».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، خاصًة بعد عدم مشاركتها في الدورة السابقة نظرًا لسفرها بالخارج.

وأضافت أمينة خليل في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «المهرجان كان واحشني جدًا، ومبسوطة إني هنا السنة دي، وحاسة إن الأجواء ظريفة، ومنتظرين أفلام حلوة وقوية، وجلسات نقاشية مع ناس كتير، ومشاهدة الأفلام القصيرة ودي أكتر حاجة أنا بحبها ومنتظراها».

وأكدت أمينة خليل، على أنها تحرص على مشاهدة الأفلام القصيرة في جميع المهرجانات السينمائية التي تشارك بها، قائلة: «بحب الأفلام القصيرة من قلبي، وبحب أدعم الفنانين اللي عاملين أفلام قصيرة، نوع من الفن مش ناس كتيرة بتابعه، لكن أنا بتابعه جدًا، ولها معزّة خاصة لإني في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة هذا العام».

وكشفت أمينة خليل، أنها تتعاون مع الفنان محمد شاهين، في عمل فنّي جديد، ويعد ذلك ثالث تعاون لهما، بعد مسلسل «الهرشة السابعة».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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