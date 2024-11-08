أخبار الفن اليوم، وفاة الإعلامية جيلان حمزة، بكاء أحمد شيبة على الهواء، الهضبة يجهز ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

رحلت عن عالمنا الكاتبة والإعلامية جيلان حمزة، ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية في جامعة القاهرة، بالإضافة إلي إنها شقيقة الإعلامية الراحلة والمذيعة الشهيرة كاريمان حمزة.

الراحلة جيلان حمزة كاتب صحفية وروائية، كتبت أول رواية لها في سن الـ 17 عاما من خلال تقديمها رواية "قلب بلا قناع"، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت علي الماجستير والدكتوراه في الإعلام من جامعة الزقازيق.

كشفت الفنانة أسماء جلال، الشيء الذي تكرهه في شخصيتها، مؤكدة أنها شخص متردد بشكل كبير.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “ِarab wood”: أكتر حاجة بحبها فيا إني خلقي ضيق فبنجز الحاجة بسرعة، متابعة: كنت بتمنى أن يجمعها موعد غرامي مع الراجل رشدي أباظة.

يشارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم الست، الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم والذي تقوم ببطولته منى زكي.

ويجسد أحمد خالد صالح من خلال فيلم الست شخصية خالد البلتاجي الشقيق الأكبر لـ أم كلثوم.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات تلفزيونية: سعيد بهذه التجربة وبعتبرها من أهم التجارب في مشواري منذ دخولي للوسط الفني، مشيرا إلى أنه متحمس للعمل وسعيد بالتعاون بالمشاركة مع منى زكي.

قال مصدر مقرب من تامر حسني: إن نجم الجيل أنهى جزء كبير من تحضيرات ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه في الشتاء، بعد آخر ألبوماته هرمون السعادة، حيث أنه أصبح في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الاستقرار على قائمة الألبوم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “كلمتك”: أن تامر حسني، حصل على عدد من الأغاني من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وسجل معظمهم، ومنهم أغاني للشاعر أحمد المالكي، مضيفا بأن تامر حاليا في مرحلة الاختيار للاستقرار على اسم وعدد أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في الشتاء.

أكد المطرب أحمد شيبة، أن ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه، وتمنى الزواج منها لو كانت جاءته الفرصة.

أضاف شيبة خلال لقائه في برنامج بالقلم والمايك إن لديه خلافات مع المطرب عمر كمال، قائلا: زعلان من عمر مش بكلمه ولكن هو حبيبي وكنت عصبي شوية، وبطلب منه أنه ييجي يعتذرلي ويقولي حقك عليا يا أحمد يا شيبة، وعبد الباسط حمودة الوحش وأحن قلب، وبرضو عمر حبيبي أنا بهزر بس.

يحيي الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا في القاهرة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

دخل المطرب أحمد شيبة، في حالة بكاء أثناء حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

يعرض في الوقت الحالي، فيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته أحمد داود والفنانة منة شلبي وأحمد خالد صالح.

وشهدت أحداث الفيلم إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب الشهيرة “هتعمل أيه" من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى، والتي قدمتها للمرة الأولى في عام 2008 من خلال فيلم “آسف على الإزعاج” والذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي.

يواصل المطرب عمرو دياب ، تجهيز ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تعاقده مؤخرا مع سوني ميوزيك بعد آخر ألبوماته الغنائية مكانك.

ويعقد عمرو دياب في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة من أجل تحضير ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي الذي يتعاون معه في عدد من الأغاني خلال الألبوم، المقرر طرحه قريبًا.

استعاد الفنان مصطفى قمر ذكريات تقديمه أغنية "شنكلوه" في فيلم "حريم كريم" عام 2005، ورأى النجم عادل إمام في الأغنية.

وقال مصطفى قمر خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "كل الناس استغربوا الأغنية وقالوا مصطفى عامل أغنية "تويست" إزاي في الألفينات، أنا فاكر أستاذ عادل إمام قابلني قال لي: "عملتوها زي شنكلوه دي لحن مين، أحفادي بيقعدوا يتفرجوا على الأغنية" وكان مبسوط جدًّا.

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