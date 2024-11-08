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وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة - أخبار كلمتك

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وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة - أخبار كلمتك

وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - رحلت عن عالمنا الكاتبة والإعلامية جيلان حمزة ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية في جامعة القاهرة  بالإضافة إلي انها شقيقة كاريمان حمزة.

 

الراحلة جيلا حمزة كاتب صحفية و روائية وكتبت أول رواية لها وهي في سن الـ 17 عاما من خلال تقديمها رواية "قلب بلا قناع"  ، وتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت علي الماجستير و الدكتوراه في الإعلام بجامعة الزقازيق.

 

وكتبت جيلان عدد من الروايات ومنها رواية اللعبة والحقيقية ونالت عنها عدد من الجوائز منها جائزة الشبان ، وتم ترشيحها للعمل بالتلفزيون المصري من قبل عبد القادر حاتم وزير الإعلام السابق ، وبدأت مشوارها الإعلامي كمذيعة  ومن أبرز البرامج التي قدمتها المرأة وكشكول بالإضافة إلى برنامج اختبر معلوماتك وعدد أخر من البرامج. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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