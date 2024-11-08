مشاهير العرب - أنس بوخش يشعل «السوشيال ميديا» وكلمة السر دينا الشربيني.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - تصدر اسم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حل ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي من خلال شاشة ON.

واستحوذ أنس بوخش، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور بعدما كشف عن العديد من المفاجأت حول حياته الشخصية، وخاصة مع إعجاب الكثرين بالبرنامج الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز تصريحات أنس بوخش مع منى الشاذلي، وحقيقة ارتباطه بـالفنانة دينا الشربيني.

حقيقة ارتباط أنس بوخش بـ دينا الشريني

في هذا السياق، كشف أنس بوخش، عن حقيقة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، قائلا: «هو شيء جميل ومضحك، نحن الشعوب العربية شعوب تحب الحب وعاطفيين، إذا اشفوا كيميا بيني وبين أي شخص في أي حوار قالوا أننا نحب بعضنا البعض».

وتابع: «أنا كنت أضحك على الموضوع وأقول من أين كل هذه الأخبار، من قريب كان هناك حلقة مع فنانة تركية متزوجة وتحب زوجها، كتبوا عني شوفوا نظرات أنس لها أنا أركز ماذا أفعل لا أنظر لها».

كما أضافت والدته: «لم أصدق مستحيل لأني أتحدث معه يوميا وأعرف كل شيء عن حياته وأعرف إن كان هناك أي شيء، الناس تحب القصص».

أبرز المعلومات عن أنس بوخش

-أنس بوخس، إعلامي إماراتي يبلغ من العمر 43 عاما، اشتهر من خلال برنامجه ab talk الذي يبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- أنس بوخش، بجانب كونه إعلامي معروف، لديه العديد من الاستثمارات في الإمارات، حيث إنه شريك في نادي أهداف الرياضي، بالإضافة إلى، ومؤسس شركة بوخش براذرز.

- أنس بوخش، لديه 9 أشقاء من والده ووالدته، ومنهم شقيق مصري، والدته هي هالة كاظم.