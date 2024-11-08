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أحمد شيبة يكشف عن فتاة أحلامه ويوجه هذا الطلب لـ عمرو دياب وشيرين (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد شيبة يكشف عن فتاة أحلامه ويوجه هذا الطلب لـ عمرو دياب وشيرين (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد شيبة يكشف عن فتاة أحلامه ويوجه هذا الطلب لـ عمرو دياب وشيرين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - أكد المطرب أحمد شيبة، أن ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه، وتمنى الزواج منها لو كانت جاءته الفرصة. 

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وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج بالقلم والمايك إن لديه خلافات مع المطرب عمر كمال، قائلا: زعلان من عمر مش بكلمه ولكن هو حبيبي وكنت عصبي شوية، وبطلب منه أنه ييجي يعتذرلي ويقولي حقك عليا يا أحمد يا شيبة، وعبد الباسط حمودة الوحش وأحن قلب، وبرضو عمر حبيبي أنا بهزر بس. 

وتابع شيبة: وبحب عمرو دياب وبطلب منه أنه يهدى شوية، وكفاية حفلات كل يوم، وشيرين عبد الوهاب أحلى صوت دي الكوكب، وبطلب منها ترجع لأنها وحشتني أوي، وأحمد عدوية سلطان الطرب الشعبي وكل الفنانين بتغني له. 

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أحمد شيبة يبكي علي الهواء 

وكان  المطرب أحمد شيبة ، دخل في حالة بكاء أثناء  حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية  كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

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وأكد أحمد شيبة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يغني أغنية كلام الناس التي قدمها سلطان الطرب جورج وسوف، مضيفا:" بأنه كان يرغب أن يدرس بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه كان مجتهدا في فترة الدراسة إلى أن تخرج من أولي ثانوي

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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