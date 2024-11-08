مشاهير العرب - «عاجز عن تخفيف آلامه».. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إصابة والده بـ وعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - كشف الفنان تامر عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرض والده لـ وعكة صحية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

وشارك تامر عبد المنعم، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة».

وتابع: «صعدت مسرعًا إلى الطابق الخامس ووجدته متألمًا بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط، يا له من شعور قاسي قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الآلام».

وأضاف: «أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح، وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض، طبيبه المعالج، ونسقت الحالة وعلي الفور اتصلت بالإسعاف، وحضر المسعفون وانتقلنا إلي المستشفي وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتي نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ، برجاء الدعاء لوالدي».

آخر أعمال تامر عبد المنعم

ومن ناحية أخرى، يعيش المنتج تامر عبد المنعم، حالة من النشاط الفن في الوقت الحالي، حيث يستعد لـ مسلسل دهب، بالتعاون مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

وأعرب عن سعادته الشديدة بالتعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي، مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية.