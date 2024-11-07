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مصادر تؤكد انفصال أمير عيد عنه وزوجته، ونجم كايروكي لم يعلق - أخبار كلمتك

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مصادر تؤكد انفصال أمير عيد عنه وزوجته، ونجم كايروكي لم يعلق - أخبار كلمتك

مصادر تؤكد انفصال أمير عيد عنه وزوجته، ونجم كايروكي لم يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - تصدر اسم نجم فريق كايروكي أمير عيد وزوجته ليلي الفاروق الفنانة التشكيلية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج  أنباء عن انفصال الثنائي بشكل رسمي.

وبحسب مصادر مقربة من العائلتين فأن الثنائي انفصلا بشكل رسمي، بعد فشل محاولات الصلح بينهما نتيجة خلافات تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية. 

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن انفصال نجم كايروكي عن عن الفنانة التشيكلية، منذ  ظهور أميرعيد دون ليلى الفاروق، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته السابعة.  

أمير عيد وزوجته 

ومن جانبه لم يؤكد أمير عيد عيد أو ينفي الأنباء التي انتشرت حول انفصال زوجته ليلى الفاروق خلال الساعات القليلة الماضية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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