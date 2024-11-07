مشاهير العرب - عمر متولي رفض تقديم شخصية والده في شمس الزناتي لهذا السبب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - حل الفنان عمر متولي، ضيفا على برنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، والذي كشف به عن الكثير من التفاصيل المشوقة والأسرار حول حياته الخاصة والفنية، وأسباب رفضه لتقديم شخصية والده في فيلم شمس الزناتي بطولة النجم محمد إمام.

وكشف عمر متولي خلال لقائه مع برنامج الراديو بيضحك، عن أسباب رفضه لتقديم شخصية والده ضمن أحداث فيلم شمس الزناتي، قائلا: «مفيش مشاكل حصلت في الفيلم، وأنا حابب الشخصية من زمان جدا وكانت في دماغي من زمان مشيرا إلى أنه كان في ذلك الوقت منشغلا بأعمال أخرى، وفيه شاب حلو جدا هو اللي هيقدم الشخصية، وأنا سايب نفسي للسوق».

وأضاف عمر متولي: أن الحياة هي من تحركه، لا يضع ترتيبات لها، مشيرا إلى أنه لا يرى تعارضا مع إعادة تقديم الفيلم القديم في الوقت الحالي، موضحا أن السؤال هل هيتعمل حلو ولا لا.

آخر أعمال عمر متولي

ومن ناحية أخرى، يعيش عمر متولي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث شهد نجاح آخر أعماله بمشاركته في فيلم بنسيون دلال مؤخرا.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.