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مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي: الأغاني في الفترة الماضية لم تعد تعطي قيمة للفن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي: الأغاني في الفترة الماضية لم تعد تعطي قيمة للفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي: الأغاني في الفترة الماضية لم تعد تعطي قيمة للفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن رأيه حول أن الفن يحمل رسالة أم أنه مجرد مهنة مثله مثل أي مهنة جانبية؟.

وأكد عبد الباقي خلال لقائه ببرنامج «الحياة أنت وهي» الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري عبر قناة «الحياة»، أن الفن رسالة لأن التجارب أثبتت على مدار السنوات الماضية، فالرسالة من الفن تكمن في جعل الإنسان يشعر بالحنين إلى الذكريات الماضية، وينسى ساعات الخصم إلى أن تعود العلاقات إلى وتيرتها الحقيقة.

وعقد حلمي عبد الباقي مقارنة بين الأغاني في الوقت الحالي وقديما قائلا، إن انتشار الأغاني في الفترة الماضية والكلمات المبتذلة، التي تغنى بها لم تعد تعطي قيمة للفن، كونها لا تحمل رسالة، مضيفا: «الأغنية في السنوات الماضية كانت تستغرق مني الكثير من الوقت، والكثير من التفكير حول ما إذا كانت ستنال إعجاب الجمهور أم لا، ولكن الآن لم يعد هناك بوصلة للقيام بأي عمل، إذ أن كلمات الأغنية أصبحت مختلفة لاسيما المزيكا التي تضاف لها، باتت مختلفة عن السنوات الماضية».

ومؤخرا أحيا الفنان حلمي عبد الباقي حفل غنائي ساهر تحت قادة المايسترو الدكتور عادل مصطفي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، بمشاركة فرقة تقاسيم.

وقدم حلمي عبد الباقي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، وسط سحر خاص وأجواء أسطورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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