مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي: الأغاني في الفترة الماضية لم تعد تعطي قيمة للفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن رأيه حول أن الفن يحمل رسالة أم أنه مجرد مهنة مثله مثل أي مهنة جانبية؟.

وأكد عبد الباقي خلال لقائه ببرنامج «الحياة أنت وهي» الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري عبر قناة «الحياة»، أن الفن رسالة لأن التجارب أثبتت على مدار السنوات الماضية، فالرسالة من الفن تكمن في جعل الإنسان يشعر بالحنين إلى الذكريات الماضية، وينسى ساعات الخصم إلى أن تعود العلاقات إلى وتيرتها الحقيقة.

وعقد حلمي عبد الباقي مقارنة بين الأغاني في الوقت الحالي وقديما قائلا، إن انتشار الأغاني في الفترة الماضية والكلمات المبتذلة، التي تغنى بها لم تعد تعطي قيمة للفن، كونها لا تحمل رسالة، مضيفا: «الأغنية في السنوات الماضية كانت تستغرق مني الكثير من الوقت، والكثير من التفكير حول ما إذا كانت ستنال إعجاب الجمهور أم لا، ولكن الآن لم يعد هناك بوصلة للقيام بأي عمل، إذ أن كلمات الأغنية أصبحت مختلفة لاسيما المزيكا التي تضاف لها، باتت مختلفة عن السنوات الماضية».

ومؤخرا أحيا الفنان حلمي عبد الباقي حفل غنائي ساهر تحت قادة المايسترو الدكتور عادل مصطفي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، بمشاركة فرقة تقاسيم.

وقدم حلمي عبد الباقي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، وسط سحر خاص وأجواء أسطورية.