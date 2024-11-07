القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - عمر متولي يكشف سر قلة ظهوره في الأعمال الدرامية الرمضانية (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - عمر متولي يكشف سر قلة ظهوره في الأعمال الدرامية الرمضانية (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمر متولي يكشف سر قلة ظهوره في الأعمال الدرامية الرمضانية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف الفنان عمر مصطفى متولي، عن سبب قلة ظهوره في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال موسم رمضان، مشيرا إلى أن رمضان بالنسبة لجيله يرتبط ببعض العادات، يفضل من خلالها التواجد داخل مصر.

وتحدث عمر متولي، خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أسباب قلة ظهوره، قائلا: «رمضان عندي مرتبط بمصر مستحيل أخرج برة مصر في الشهر ده.. مبقدرش أعيشه ولكن أنا جالي دور ضيف شرف في مسلسل الاختيار وكان 3 أيام التصوير دي من أمتع الأيام اللي عيشتها».

وأضاف متولي: «مشكلتي إني بطئ ومقل في أعمالي الفنية وبعد فيلم أوشن 14 حياتي الفنية اختلفت كتير وحصلي نقلة نوعية فيها ومتأكد أن الموسم الثاني من فيلم أوشن 14 هيحقق نجاحات كبيرة جدا وهيضحك بشكل كبير».

آخر أعمال عمر متولي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمر متولي، مشاركته في فيلم بنسيون دلال من بطولة الفنان بيومي فؤاد، الذي انطلق مؤخرا.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

اقرأ أيضاً
نسرين أمين ضيفة شرف في فيلم بنسيون دلال لـ بيومي فؤاد

بعد 6 أيام من العرض.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «بنسيون دلال» بالسينمات

في أول ليلة عرض.. فيلم «بنسيون دلال» يحصد 145 ألف جنيه بالسينمات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق