مشاهير العرب - عمر متولي يكشف سر قلة ظهوره في الأعمال الدرامية الرمضانية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - كشف الفنان عمر مصطفى متولي، عن سبب قلة ظهوره في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال موسم رمضان، مشيرا إلى أن رمضان بالنسبة لجيله يرتبط ببعض العادات، يفضل من خلالها التواجد داخل مصر.

وتحدث عمر متولي، خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أسباب قلة ظهوره، قائلا: «رمضان عندي مرتبط بمصر مستحيل أخرج برة مصر في الشهر ده.. مبقدرش أعيشه ولكن أنا جالي دور ضيف شرف في مسلسل الاختيار وكان 3 أيام التصوير دي من أمتع الأيام اللي عيشتها».

وأضاف متولي: «مشكلتي إني بطئ ومقل في أعمالي الفنية وبعد فيلم أوشن 14 حياتي الفنية اختلفت كتير وحصلي نقلة نوعية فيها ومتأكد أن الموسم الثاني من فيلم أوشن 14 هيحقق نجاحات كبيرة جدا وهيضحك بشكل كبير».

آخر أعمال عمر متولي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمر متولي، مشاركته في فيلم بنسيون دلال من بطولة الفنان بيومي فؤاد، الذي انطلق مؤخرا.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.