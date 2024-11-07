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الفائزون في مسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة - أخبار كلمتك

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الفائزون في مسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة - أخبار كلمتك

الفائزون في مسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - أعلنت الجمعية المصرية للكاريكاتير عن الفائزين بمسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة عن الفائزين بالمسابقة هذا العام، والذي نظم بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

 

 وجاءت الجوائز المالية للفنانين تحت سن ال 35 المقدمة من اسرة الفنان الراحل محمد عبد المنعم رخا كالآتي: الجائزة الأولى الفنانة مروة ابراهيم، والجائزة الثانية الفنانة شيماء شفعي الجائزة الثالثة الفنانة شفق ابراهيم.

 

اما عن الجوائز العينية، فجاءت كالآتي: جائزة الفنان عبد العزيز تاج، لاحمد عبد النعيم، وجائزة الفنان عمرو سليم لاركان الزيدي، وجائزة الفنان عمرو فهمي، لحسني عباس، جائزة الفنان ابراهيم البريدي لاحمد جعيصة.

 

 افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري.

 وافتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش معرض عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة بمتحف محمود مختار الثقافي وذلك بحضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

 

 ويحتفي معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي، والذي من المقرر ان يستمر حتي 16 نوفمبر 2024. وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم  أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية. 

ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين. 

 

 

ويشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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