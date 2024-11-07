سينمات مصر تستقبل 3 أفلام جديدة، تعرف عليهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - استقبلت دور العرض السينمائي في مصر أمس الأربعاء، عددًا من الأعمال السينمائية التي يتعاون خلالها مجموعة من نجوم السينما المصرية وسط منافسة شرسة على الإيرادات، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الكوميدي والرومانسي والوثائقي وسط ترقب الجمهور المحب لهذه النوعية من الأفلام.



وعرض الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما"، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77 في شهر مايو الماضي، وفوزه بجائزة "العين الذهبية".



كما تم عرضه مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفوزه بجائزة "أفضل فيلم عربي وثائقي"، وسط احتفاء كبير من صناع السينما بفريق عمل الفيلم وإنجاز جديد يضاف للسينما المصرية في المحافل السينمائية حول العالم.



تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهم الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.



كما عرض فيلم "وداعًا حمدي"، وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، وتدور أحداثه حول صحفية مبتدئة تدعى تماضر تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يدعى حمدي، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.



ويشارك ببطولة كل من آية سماحة، علي الطيب، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.



وعرض أيضًا فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة النجمة منة شلبي ويشاركها البطولة الفنان أحمد داود، وهو من نوعية الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث.



ويشاركهما البطولة كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري.

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