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منة شلبي: "الهوي سلطان تجربة لطيفة واستنوني في هيبتا 2" - أخبار كلمتك

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منة شلبي: "الهوي سلطان تجربة لطيفة واستنوني في هيبتا 2" - أخبار كلمتك

منة شلبي: "الهوي سلطان تجربة لطيفة واستنوني في هيبتا 2" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:03 مساءً - أعربت الفنانة  منةً شلبي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوي سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.

وأضافت منة  أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

ووصل منذ قليل كل من، الفنان أحمد داوود والفنان أحمد خالد صالح  إلي العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان المقام حاليا داخل أحد السينمات في الفنادق الكبري.

وشهد العرض الخاص وصلة ضحك بين منة شلبي  ومحمد محمود عبد العزيز  علي السجادة الحمراء.

وانطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان والذي يقوم ببطولته منة شلبي وأحمد داوود، داخل سينما أخر الفنادق الكبري.

ووصل منذ قليل كل من الفنان عرفة عبد الرسول والفنانة جيهان خليل، بالإضافة إلي حضور عزيز الشافعي وعمر عابد وصبري فواز  ومحمد محمود عبد العزيز.

قصة فيلم الهوى سلطان 


الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل  رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ“سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان”.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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