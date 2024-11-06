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مشاهير العرب - المخرج تامر مهدي وميريت ميشيل في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المخرج تامر مهدي وميريت ميشيل في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر مهدي وميريت ميشيل في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - يحل المخرج تامر مهدي، ومدربة التمثيل ميرين ميشيل، ضيفا على برنامج كاستنج الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة، من خلال شاشة dmc الحلقة المقبلة، والتي من المفترض أن تشهد الكثير من التفاصيل الكثيرة، ويعلقا على أداء الممثلين.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج كاستنج، قد أعلنت عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، استضافة المخرج تامر مهدي وميريت ميشيل، قائلا: «انتظرونا بكرة وبعده مع ضيوفنا المخرج تامر مهدي وميريت ميشيل International physical acting coach في كاستنج في تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC. كونوا على الموعد».

كاستنج

مفاجأة عمرو الفقي للشركة المتحدة

في وقت سابق، قال الفقي، إنه سعيد بتجربة برنامج «كاستنج»، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الأخرين من أكثر الأشياء التي تسعده.

وأضاف: «إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم، مضيفا: حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج، قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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